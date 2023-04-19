ФСБ России предотвратила диверсию на объекте энергосистемы в Керчи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о задержании гражданина России и Украины, который готовил взрыв на объекте энергосистемы в Керчи. Как сообщают сотрудники спецслужб, мужчина был арестован, ему грозит пожизненное заключение.

«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения», - сказано в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сообщается, что в доме задержанного было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также средства связи, которые содержали переписку с представителем спецслужб Украины.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о «Приготовлении к диверсии», а также по статье о «Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ».

Напомним, 13 апреля этого года в Мелитополе задержаны причастные к совершению терактов украинские диверсанты, которые подорвали железнодорожное полотно, а также вели подготовку покушений на сотрудников администрации данного региона.