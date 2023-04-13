В Мелитополе задержаны причастные к совершению терактов украинские диверсанты Фото: REUTERS

В Мелитополе Запорожской области задержаны трое украинских диверсантов, которые причастны к совершению терактов, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Правоохранительные органы Запорожской области задержали троих мужчин в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории региона и являются членами диверсионно-разведывательной группы Украины», – написал он в своем Telegram-канале.

Силовики установили, что именно эти диверсанты подорвали железнодорожное полотно, а также вели подготовку покушений на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации Запорожской области. При задержании у них нашли взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые были подготовлены сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщил врио главы региона.

Напомним, в середине марта в Запорожской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины.

Как писал сайт KP.RU, ранее переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве.