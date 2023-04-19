Рогов заявил о сборе резервов ВСУ для выдвижения на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают резервы на контролируемой Киевом территории Донецкой Народной Республики (ДНР) около населенного пункта Богатырь для дальнейшей переброски на запорожское или южнодонецкое направление.

«Помимо района населенного пункта Соленое в Днепропетровской области, где накапливаются силы боевиков ВСУ, то же самое происходит в районе населенного пункта Богатырь», - приводит ТАСС слова главы администрации, который уточнил, что из-за расположения данного населенного пункта украинские войска «могут пойти как на запорожское направление, так и на южнодонецкое направление».

Рогов также отметил, что российские военные готовы к возможной активизации украинских сил на данных участках.

Напомним, ранее командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б» сообщил, что украинские войска проявляют активность на Запорожском направлении.