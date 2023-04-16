Российский командир заявил, что ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении

ВСУ проявляют активность на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины проявляют активность на Запорожском направлении, заявил командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б».

«Наблюдается движение противника. Наша задача – погасить их еще в зародыше, чтобы не дать им выполнить свою задачу. Мы должны их опередить», – сказал военный в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что о возможности начала контрнаступления ВСУ можно будет говорить уже в скором времени.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказывал, что наступление украинской армии из Запорожья на Мелитополь является одним из наиболее выгодных для Киева вариантов «на бумаге». Однако, по его словам, несколько “разведок боем” ВСУ на данном направлении подтвердили не только готовность российских сил к отражению любых атак противника, но и высокий моральный дух и «боевой азарт» бойцов ВС РФ.