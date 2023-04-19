Роскомнадзор утвердил критерии оценки интернет-пропаганды ЛГБТ и смены пола Фото: Shutterstock

Роскомнадзор утвердил критерии оценки публикующихся в интернете материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, ресурсы будут включать в Единый реестр запрещенных сайтов за публикацию информации, вызывающей интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям, направленной на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе на формирование положительного образа людей, состоящих в них.

Кроме того, запрещенной будет считаться информация, направленная на формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Также будут запрещены материалы о преимуществах смены пола и информация, направленная на изменение негативного отношения к нетрадиционным отношениям путем навязывания сведений о них, в том числе с изображением или описанием нетрадиционных сексуальных отношений.

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ (нетрадиционных сексуальных отношений) в стране. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Согласно документу, полностью запрещена пропаганда ЛГБТ в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.