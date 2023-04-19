Турецкий глава МВД считает, что США ненавидит весь мир

В Турции министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу высказался о нынешней ситуации на политической арене. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу высказался о нынешней ситуации на политической арене. На встрече с молодежью в Стамбуле он заявил, что Америку ненавидит весь мир, сообщает газета Ayd nl k.

«США продолжает терять репутацию, сейчас их ненавидит весь мир. Пешками Соединенных штатов в Африке являются европейские страны. Все африканские государства ненавидят тех, кто их эксплуатирует», — приводит слова главы МВД издание.

Кроме того, по его словам, не стоит преувеличивать роль Европы, такого понятия не существует.

«Существует Америка, а Европа лишь поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного», — заявил чиновник.

Также он указал, что лидеры стран ЕС постоянно дискредитируется, население стареет и сама Европа испытывает трудности в производстве. Сойлу подчеркнул, что Запад не обладает суверенитетом.

Ранее США глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что США могут обмануть в любой момент. Чаще штаты обманывают, чем выполняют свои собственные обещания.