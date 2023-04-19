В ДНР заявили о взрыве ВСУ четырех многоэтажек с местными жителями при отступлении из Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) два дня назад в ходе отступления из поселка Цветмет на окраине Артемовска взорвали четыре девятиэтажных дома, в подвалах которых было по меньшей мере 20 мирных жителей, все из которых погибли, в том числе дети. Об этом в среду, 19 апреля, заявили в силовых структурах Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Два дня назад ВСУ, покидая поселок Цветмет, взорвали четыре девятиэтажки. В подвалах укрывались минимум 20 человек, в том числе трое детей. Все погибли», - приводит ТАСС это заявление.

Жители находящегося недалеко от частного сектора, которым помогли эвакуироваться российские бойцы, сообщили, что были свидетелями этой трагедии.

Напомним, ранее российский боец заявил, что жители Артемовска отказались эвакуироваться в подконтрольные Киеву районы, оставаясь ждать российские войска.