Россия рассматривает возможность эвакуации посольства в Судане на фоне вооруженных столкновений в стране Фото: кадр из видео

Россия не исключает возможности эвакуации своего посольства в Судане в связи с вооруженными столкновениями в стране, заявил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.

«Такой аспект всегда рассматривается в горячих точках. Пока, к сожалению, один из эпицентров боестолкновений – это район вокруг аэропорта, поэтому он не работает. Куда-то уезжать нецелесообразно, потому что непонятно, куда можно уезжать. Такие варианты рассматриваются, однако практического применения они пока найти не могут», – сказал он в беседе с ТАСС.

Вместе с тем дипломат отметил, что конфликт в Судане имеет тенденцию к снижению напряженности и локализации боевых действий. В настоящее время, по словам Черновола, они уже не распространяются на весь Хартум, а идут в основном в определенных точках. Как сообщил посол, сейчас дипломатическая миссия России работает над перемещением граждан РФ в посольство, но пока какие-либо передвижения представляют опасность.

Напомним, в столице Судана, Хартуме, продолжаются вооруженные столкновения между подразделениями регулярной армии и Силами быстрого реагирования (СБР). Конфликт разгорелся после того, как командование СБР обвинило армейцев в захвате одной из военных баз, на которой размещены бригады спецназа.

Ранее сообщалось, что россияне не пострадали при столкновениях в столице Судана.