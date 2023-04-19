Медведев отреагировал на слова Южной Кореи о возможности поставок оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о возможной поставке Южной Кореей оружия Украине, заявил о том, что Москва может поставлять новейшее российское вооружение Пхеньяну.

«Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей - наших партнеров из КНДР?», - написал политик в своем Telegram-канале о Южной Корее, отметив, что это называется Quid pro quo.

Кроме того, как отметил зампред Совбеза РФ, ранее Сеул заявлял, что возможность поставок Киеву летального оружия исключена.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил о возможности того, что Сеул поставит Киеву вооружение в случае, если возникнет серьезная угроза для мирных жителей Украины. Тем временем оппозиция Южной Кореи призвала отказаться от военной помощи Киеву.