Чернышенко заявил, что на конкурс «Студенческий стартап» подано более четырех тысяч заявок в 2023 году

Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на конкурс «Студенческий стартап» подано более 4 тысяч заявок. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

«Востребованность конкурса «Студенческий стартап» с каждым годом растет. В этом году на него поступило более 4 тысяч заявок, что в 2 раза больше, чем в прошлом», - сказал вице-премьер.

Он уточнил, что заявки на конкурс поступили от студентов из более 350 университетов в 79 регионах страны. Чернышенко также подчеркнул, что при рассмотрении работ особое внимание уделят стартапам, ориентированным на «критически важные» для России сферы, обозначенные главой государства Владимиром Путиным. Это медицина, приборостроение, а также технологии, направленные на импортозамещение.

Победителей конкурса, которые получат по 1 млн рублей каждый, объявят в июне. Всего средства на реализацию своих стартапов получат 1,5 тысячи учащихся вузов, что на 500 человек больше, чем годом ранее. Общая сумма финансирования конкурса в этом году составляет 1,5 млрд рублей.

«Ребята, которые получат поддержку по итогам конкурса, смогут принести пользу обществу. Потому что любой технологический проект – это новые технологии, продукты и сервисы», - считает министр образования России Валерий Фальков.

Студенты, которые ранее стали победителями конкурса, уже создали более 900 предприятий, многие из них начали апробацию своих идей на практике.

Федеральный проект разработан по одноименной стратегической инициативе, которая была утверждена премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Конкурс проводится Минобрнауки России совместно с Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Напомним, ранее Чернышенко заявил, что в 2023 году в России будут созданы 17 кампусов мирового уровня и 28 студенческих общежитий. Они появятся в стране в рамках национального проекта «Наука и университеты».