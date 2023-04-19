В Кремле прокомментировали действия украинской полиции в Киево-Печерской Лавре

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о ситуации, происходящей вокруг Киево-Печерской Лавры 19 апреля 2023 года.

19 апреля стало известно о том, что на территории Киево-Печерской лавры появилась украинская полиция. Она блокирует вход в помещение храма.

По слова Дмитрия Пескова, Россия осуждает действия силовиков Украины.

«Российская Федерация решительно осуждает действия украинской полиции, которая пытается блокировать вход в Киево-Печерскую лавру», - заявил пресс-секретарь президента.

Напомним, 29 марта власти Украины предписали монахам канонической УПЦ (Украинской православной церкви) покинуть стены Лавры и ее территорию. Позже министр культуры Александр Ткаченко уточнил, что монахи могут остаться в монастыре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины