Глава Минобрнауки Фальков рассказал, какой будет новая система высшего образования в России

Глава Минобрнауки Валерий Фальков Фото: Александр Щербак/ТАСС

Новая система высшего образования в России будет трехступенчатой, сообщил министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков в ходе презентации на расширенном заседании Российского союза ректоров.

Первая ступень – это базовое высшее образование со сроком обучения от четырех до шести лет. Специализированное высшее образование будет включать магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Наконец, третья ступень – это аспирантура (адъюнктура).

Как уточняется в презентации Минобрнауки, базовое высшее образование будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Согласно проекту, оно должно обеспечить «междисциплинарный и практико-ориентированный подход к подготовке кадров», при этом конкретные сроки обучения будут устанавливаться исходя из потребностей рынка труда. Что касается специализированного уровня, то он обеспечит углубленную подготовку для тех, кто закончил первую ступень.

Как писал сайт KP.RU, ранее Фальков обещал, что новая система высшего образования в России сделает его более доступным. По его словам, изменения будут минимальными, а арограммы аспирантуры сохранятся, но будут выделены в отдельный вид подготовки.