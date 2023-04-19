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НовостиВ мире19 апреля 2023 10:57

Правительство Венгрии определило перечень запрещенных для ввоза из Украины сельхозтоваров

Будут приняты дополнительные меры мониторинга грузов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Правительство Венгрии определило перечень запрещенных для ввоза из Украины сельхозтоваров

Правительство Венгрии определило перечень запрещенных для ввоза из Украины сельхозтоваров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Венгрии представило перечень сельскохозяйственных товаров, ввоз которых из Украины будет запрещен с в целях защиты интересов местных фермеров, а также потребителей. Об этом сказано в заявлении Министерства сельского хозяйства республики, где уточняется, что запрет вступает в силу в среду, 19 апреля, и будет действовать до 30 июня 2023 года.

«Запрет распространяется, в частности, на зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые мясные продукты», - сказано в заявлении главы Министерства сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

Глава ведомства отметил, что республика не намерена запрещать транзит данных видов продуктов с Украины через свою территорию, однако нарушающие правила Перевозчики могут быть наказаны штрафами в размере до полной стоимости груза. Отмечается, что будут приняты дополнительные меры мониторинга грузов.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 апреля, Польша и Венгрия приостановили импорт зерна, а также других отдельных продуктов из Украины, а позже такое решение приняла Словакия. Все произошло на фоне протестов местных фермеров, которые несли убытки из-за того, что дешевое украинское зерно, оставалось в Европе, а не шло в страны Африки.