Правительство Венгрии определило перечень запрещенных для ввоза из Украины сельхозтоваров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Венгрии представило перечень сельскохозяйственных товаров, ввоз которых из Украины будет запрещен с в целях защиты интересов местных фермеров, а также потребителей. Об этом сказано в заявлении Министерства сельского хозяйства республики, где уточняется, что запрет вступает в силу в среду, 19 апреля, и будет действовать до 30 июня 2023 года.

«Запрет распространяется, в частности, на зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые мясные продукты», - сказано в заявлении главы Министерства сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

Глава ведомства отметил, что республика не намерена запрещать транзит данных видов продуктов с Украины через свою территорию, однако нарушающие правила Перевозчики могут быть наказаны штрафами в размере до полной стоимости груза. Отмечается, что будут приняты дополнительные меры мониторинга грузов.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 апреля, Польша и Венгрия приостановили импорт зерна, а также других отдельных продуктов из Украины, а позже такое решение приняла Словакия. Все произошло на фоне протестов местных фермеров, которые несли убытки из-за того, что дешевое украинское зерно, оставалось в Европе, а не шло в страны Африки.