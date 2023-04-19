Теперь пенсии россиянам будет доставлять только "Почта России"

Стало известно, как изменения в законодательстве повлияют на пенсии россиян. С 1 мая 2023 года власти внесут корректировки в Федеральный закон «О почтовой связи», которые изменили принцип доставки пенсий и иных социальных выплат гражданам на дом.

По данным документации, новые поправки оставляют право на доставку пенсий только за «Почтой России», пишет «Наш город».

Отметим, что изменения в законодательстве коснутся только тех, кто получает пенсии наличкой. Сейчас получить выплаты можно на карту, однако этой опцией по разным причинам могут воспользоваться не все. Согласно официальным данным Социального Фонда Российской Федерации, на начало 2022 года в стране зарегистрировано более 11,9 миллиона пенсионеров, которые предпочитают получать денежные средства на руки.

Большинство и так получали деньги через «Почту России», но примерно 13% пользовались услугами альтернативных доставочных компаний. С 2021 года всех пенсионеров, в том числе и в Тюменской области, перевели на российскую карту «Мир» после отключения платежных систем Visa и Mastercard.