В МИД России заявили о несамостоятельности властей Украины Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России в докладе о ситуации с правами человека на Украине заявило о несамостоятельности украинского правительства. По мнению министерства, Киев выполняет указания других стран и создает из собственной страны “анти-Россию”.

“Неприглядные действия киевских властей убедительно подтверждают несамостоятельность установленного там извне неонацистского режима, который выполняет указания внешних кураторов по созданию из собственной страны проекта "анти-Россия”, – говорится в докладе МИД.

Также в докладе сказано, что главной целью украинского правительства является создание напряженности на границе с Россией, несмотря на потерю своего суверенитета.

“Заокеанские кураторы закрывают глаза на ее неонацистскую сущность и подталкивают двигаться дальше по пути саморазрушения”, – заявили авторы доклада.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала несамостоятельность властей Украины, которая является основной преградой на пути к дипломатическому решению украинского кризиса. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, мирные переговоры по Украине не зависят от Киева. Они блокируются западными политиками из Евросоюза и США, о чём неоднократно заявляли их первые лица. Запад, по словам Лаврова, использует Украину как расходный материал в борьбе с Россией.