Набиуллина заявила, что санкции против России превысили самые пессимистичные ожидания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Введенные в прошлом году санкции в отношении России превысили самые пессимистичные ожидания, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«К такому безумному напору санкций подготовиться было невозможно, внешние условия для нас развивались за пределами даже самого пессимистичного сценария. Но сбалансированная и твердая политика предыдущих лет позволили нам реагировать эффективно», – сказал она на заседании в Госдуме.

По мнению главы Центробанка, экономика и финансовая система России показали свою устойчивость на фоне санкционного давления, а компании и граждане продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Набиуллина подчеркнула, что меры господдержки были введены оперативно и помогли экономике устоять под «шквалом» санкций.

Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявлял, что реальная цель санкций Запада против РФ – заставить страдать российский народ. Экономика и система управления РФ оказались гораздо прочнее, чем думали санкционных ограничений, отметил глава государства.