Путин назвал целью санкций Запада заставить страдать российский народ

Президент России Владимир Путин

Реальная цель санкций Запада против России – заставить страдать российский народ, считает президент РФ Владимир Путин.

«Антироссийские санкции – средство, а цель – заставить страдать наших граждан. Такие вот гуманисты! Они хотят заставить народ страдать. Но их расчет не оправдался», – заявил он в ходе послания Федеральному Собранию.

Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем думали на Западе, добавил президент.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Путин заявлял, что Запад объявил России настоящую санкционную войну, но экономику страны авторам санкций разрушить не удалось. По словам российского лидера, Москва принимает все необходимые меры, чтобы суверенитет РФ во всех сферах, в том числе экономике, продолжал укрепляться. Это послужит вдохновляющим примером для других государств, которые стремятся к справедливому многополярному мироустройству, отметил он.

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