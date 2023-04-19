Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля 2023 года. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что глава государства будет говорить о вопросах кадрового потенциала муниципальной службы, задачах пространственного развития муниципальных образований и об особенностях работы местного самоуправления. Само мероприятие будет проходить в формате ВКС.

Это первое заседание Совета по развитию местного самоуправления за последние 3 года. В предыдущий раз собрание проходило в январе 2020 года.

Ранее Владимир Путин посетил Херсонскую область и Луганскую Народную Республику. В ЛНР он Путин прибыл с визитом в штаб Национальной гвардии «Восток» и принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.

А 27 апреля Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую». Об этом сообщил в интервью TRT Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.