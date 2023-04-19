Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 апреля 2023 13:00

Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля 2023 года

В предыдущий раз подобное мероприятие проходило в январе 2020 года
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля 2023 года.

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля 2023 года.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что глава государства будет говорить о вопросах кадрового потенциала муниципальной службы, задачах пространственного развития муниципальных образований и об особенностях работы местного самоуправления. Само мероприятие будет проходить в формате ВКС.

Это первое заседание Совета по развитию местного самоуправления за последние 3 года. В предыдущий раз собрание проходило в январе 2020 года.

Ранее Владимир Путин посетил Херсонскую область и Луганскую Народную Республику. В ЛНР он Путин прибыл с визитом в штаб Национальной гвардии «Восток» и принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.

А 27 апреля Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую». Об этом сообщил в интервью TRT Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.