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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:51

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос впервые в 2023 году

Они находились за бортом МКС более 7 часов
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Российские космонавты впервые за 2023 год вышли в открытый космос 19 апреля.

Российские космонавты впервые за 2023 год вышли в открытый космос 19 апреля.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские космонавты впервые за 2023 год вышли в открытый космос 19 апреля. Речь идет о Сергее Прокопьеве и Дмитрии Петелине.

Как стало известно, космонавты находились за бортом Международной космической станции 7 часов 55 минут. За это время они смогли успешно дооснастить многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

Эта работа откладывалась с ноября 2022 года. Изначально у членов экипажа возникли проблемы со скафандром. После был инцидент с повреждением корабля «Союз МС-22».

Напомним, 20 апреля в широкий прокат выходит уникальный фильм «Вызов», снятый в космосе. В самые короткие сроки для полета были подготовлены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемочная группа месте с летчиком Антоном Шкаплеровым пристыковалась к станции МКС и 12 дней прожили там, снимая киноматериал.