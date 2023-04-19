Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос впервые в 2023 году

Российские космонавты впервые за 2023 год вышли в открытый космос 19 апреля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские космонавты впервые за 2023 год вышли в открытый космос 19 апреля. Речь идет о Сергее Прокопьеве и Дмитрии Петелине.

Как стало известно, космонавты находились за бортом Международной космической станции 7 часов 55 минут. За это время они смогли успешно дооснастить многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

Эта работа откладывалась с ноября 2022 года. Изначально у членов экипажа возникли проблемы со скафандром. После был инцидент с повреждением корабля «Союз МС-22».

Напомним, 20 апреля в широкий прокат выходит уникальный фильм «Вызов», снятый в космосе. В самые короткие сроки для полета были подготовлены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемочная группа месте с летчиком Антоном Шкаплеровым пристыковалась к станции МКС и 12 дней прожили там, снимая киноматериал.