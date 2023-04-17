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Звезды17 апреля 2023 11:57

Константин Эрнст опроверг данные о «космическом» бюджете фильма «Вызов»

Константин Эрнст заявил, что бюджет фильма «Вызов» был менее миллиарда рублей
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Константин Эрнст заявил, что бюджет фильма «Вызов» был менее миллиарда рублей

Константин Эрнст заявил, что бюджет фильма «Вызов» был менее миллиарда рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 апреля в широкий прокат выходит уникальный космический блокбастер «Вызов» — фильм, который Первый канал при поддержке Роскосмоса был снят на станции МКС. Чего раньше в мире, конечно же, никто позволить себе не смог. В кратчайшие сроки для полета были подготовлены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко — вместе с летчиком Антоном Шкаплеровым они не без трудностей полетели в космос, пристыковались к станции МКС и 12 дней прожили там, снимая киноматериал.

В октябре прошлого года корабль с режиссером и актрисой приземлился в степях Казахстана. И вот — картина готова к выходу в прокат. В связи с чем команда создателей дала развернутую пресс-конференцию в агентстве ТАСС, где раскрыла неизвестные подробности съемки картины. В том числе и бюджет фильма.

В интернете некоторые ресурсы приводят разные цифры, в которые создателям мог обойтись такой крупномасштабный фильм. Все они варьируются в пределе от 1 до 1,5 миллиарда рублей. Однако руководитель проекта «Вызов» эти данные опроверг.

— Стоимость фильма меньше 1 миллиарда рублей — отмел предположения гендиректор Первого Константин Эрнст. — Никакие не полтора миллиарда. Бюджет фильма составлен из денег Фонда кино, Первого канала и спонсоров («Тинькофф банк» и «Мегафон»).

В прокат фильм «Вызов» выходит в России (в том числе и на территориях новых республик — там в премьере примет участие Дмитрий Рогозин), Сербии и на Ближнем Востоке 20 апреля. Картину покажет в обычном формате и новейшем формате «космакс» — аналог IMAX, разработанный в России: он отличается детализированным глубоким звуком и сверхчетким изображением.

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