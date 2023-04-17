Константин Эрнст опроверг данные о «космическом» бюджете фильма «Вызов»

Константин Эрнст заявил, что бюджет фильма «Вызов» был менее миллиарда рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 апреля в широкий прокат выходит уникальный космический блокбастер «Вызов» — фильм, который Первый канал при поддержке Роскосмоса был снят на станции МКС. Чего раньше в мире, конечно же, никто позволить себе не смог. В кратчайшие сроки для полета были подготовлены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко — вместе с летчиком Антоном Шкаплеровым они не без трудностей полетели в космос, пристыковались к станции МКС и 12 дней прожили там, снимая киноматериал.

В октябре прошлого года корабль с режиссером и актрисой приземлился в степях Казахстана. И вот — картина готова к выходу в прокат. В связи с чем команда создателей дала развернутую пресс-конференцию в агентстве ТАСС, где раскрыла неизвестные подробности съемки картины. В том числе и бюджет фильма.

В интернете некоторые ресурсы приводят разные цифры, в которые создателям мог обойтись такой крупномасштабный фильм. Все они варьируются в пределе от 1 до 1,5 миллиарда рублей. Однако руководитель проекта «Вызов» эти данные опроверг.

— Стоимость фильма меньше 1 миллиарда рублей — отмел предположения гендиректор Первого Константин Эрнст. — Никакие не полтора миллиарда. Бюджет фильма составлен из денег Фонда кино, Первого канала и спонсоров («Тинькофф банк» и «Мегафон»).

В прокат фильм «Вызов» выходит в России (в том числе и на территориях новых республик — там в премьере примет участие Дмитрий Рогозин), Сербии и на Ближнем Востоке 20 апреля. Картину покажет в обычном формате и новейшем формате «космакс» — аналог IMAX, разработанный в России: он отличается детализированным глубоким звуком и сверхчетким изображением.