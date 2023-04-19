Голландский пивоваренный концерн Heineken нашёл покупателя на свои активы в России Фото: REUTERS

Производитель пива Heineken, базирующийся в Голландии, нашёл покупателей на российскую долю своего бизнеса, после того как компания решила покинуть РФ на волне ухода западных компаний. Об этом сообщили в ежеквартальном отчёте концерна.

«Мы продолжаем продвигаться вперед в вопросе передачи права собственности на наш бизнес в России, и в соответствии с местными нормативными требованиями в органы власти Российской Федерации подана заявка на одобрение», - заявили в компании.

Heineken пока отказывается комментировать сделку и давать какую-либо развёрнутую информацию до одобрения со стороны российского правительства.

Напомним, что производитель пива был раскритикован в Голландии за то, что обещал покинуть российский рынок, однако вместо этого запустил целую линейку новой продукции. В концерне на эти претензии ответили, что они всё ещё собираются уходить из России, а новые продукты нужны для привлечения потенциальных покупателей бизнеса.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о формировании реестра производителей пива, сидра и медовухи.