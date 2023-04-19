Финляндия решила не арестовывать землю и здание Российского центра науки и культуры Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Финляндии отменили наложенный ранее арест на землю и здание Российского центра науки и культуры, расположенного в Хельсинки. Согласно заявлению главы отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен, оснований для ареста обнаружить не удалось.

18 апреля 2023 года стало известно, что в Хельсинки арестовали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), землю вокруг него, а также семь квартир, принадлежащих сотрудникам центра. Финляндия также заблокировала счета РЦНК в банке Nordea.

В этой ситуации посольство России приложило большие усилия, и находилось в постоянном контакте с властями Финляндии, стремясь найти компромиссы и обеспечить работу представительства РФ, которое выполняет важную гуманитарную задачу.

«Оснований для изъятия собственности не обнаружилось», - заявил Виртанен.

Ранее KP.RU сообщил об аресте РЦНК в Хельсинки. Как отмечали в финских СМИ, здание и земля вокруг него исторически находилась в собственности сперва Советского Союза, а теперь - Российской Федерации.