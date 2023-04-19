Кеннеди стал кандидатом в президенты США

Племянник Джона Кеннеди объявил об участии в выборах президента США в 2024 году Фото: REUTERS

69-летний племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, адвокат Роберт Кеннеди-младший, объявил о намерении участвовать в президентских выборах в США 2024 года. Родственник знаменитого главы государства написал об этом в своих социальных сетях.

«Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США», - пишет Кеннеди-младший.

По словам начинающего политика, он видит свою задачу на посту президента США как уничтожение «коррумпированной смычки государственного аппарата и мощи корпораций».

Роберт Кеннеди работает адвокатом, и специализируется на экологических судебных разбирательствах. Он активно выступал как член антипрививочного движения в США, во время карантинов из-за коронавируса. Кеннеди-младший намерен баллотироваться от Демократической партии, как и нынешний президент Америки Джо Байден.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Илон Маск назвал идеального кандидата на пост президента США, которого он хотел бы видеть главой государства.