Миллиардер Маск рассказал, кого хотел бы видеть на посту президента США

Илон Маск рассказал, кого хотел бы видеть президентом США. Фото: REUTERS

Илон Маск рассказал, кто, по его мнению, должен стать президентом США. Об этом миллиардер рассказал в интервью корреспонденту Fox News Такеру Карлсону.

Бизнесмен высказал пожелание, чтобы на посту президента США был «нормальный» человек, обладающий таким качеством, как здравомыслие.

«На посту президента мне бы хотелось нормального человека со здравым смыслом. Было бы здорово», - сказал Маск.

При этом миллиардер признался, что на последних президентских выборах отдал голос за Джо Байдена из-за того, что не видел широкого выбора и отметил, что быть президентом «не так уж весело».

Напомним, действующий президент США Джо Байден сообщил, что уже принял решение об участии в следующих президентских выборах в 2024 году и объявит о нем «относительно скоро».

Как писал сайт KP.RU, на предстоящих выборах президента США главный кандидат от республиканцев известен - это экс-президент Дональд Трамп, жаждущий реванша за «украденные» (по мнению его сторонников) выборы-2020.

Также сообщалось, что Роберт Кеннеди-младший намерен баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 года.