Путин предложил подумать о другом названии для Российского движения детей и молодёжи Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин высказался касательно названия Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». По мнению главы государства, это название не отражает сути, и имеет некую политизированную окраску. Об этом он переговорил с вице-премьером Татьяной Голиковой.

В качестве примера более удачного названия глава государства привёл старое наименование движения, «Пионерия», и попросил подумать с этой точки зрения.

«По-старому, по-новому, как было, так и есть, и от этого никуда не деться. И этот термин, это название, оно лишено, в отличие от комсомола, какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста», - говорит Путин.

Голикова в ответ напомнила, что название выбрали дети, участники общественного движения. Президент попросил посоветоваться с ребятами, но всё-таки подумать над новым названием именно с идеологической точки зрения.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин поручил перенести День молодёжи на новую дату - последнюю субботу июня. Причиной послужила просьба одной из студенток, указавшей на то, что старая дата была очень не удобной.