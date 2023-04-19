Байден поручил выделить Киеву ещё один пакет военной помощи на 325 млн долларов Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден поручил выделить Украине ещё один пакет военной помощи, общей суммой на 325 млн долларов. В поставку войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, о чём сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Сегодня министерство обороны анонсирует новую критическую помощь в безопасности Украине… объемом до 325 миллионов долларов», - заявили в военном ведомстве США.

Также Киев получит от американцев боеприпасы калибром 105 и 155 миллиметров, управляемые ракеты для машин Bradley, противотанковые комплексы АТ-4, мины, устройства для преодоления заграждений, девять миллионов патронов для огнестрельного оружия, высокоточные боеприпасы для авиации и автомобили логистической поддержки.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Пентагон начал намекать президенту Украины Владимиру Зеленскому на не безграничность оружейных запасов на Западе. Оборонное ведомство США указало на то, что средства на поддержку Киева хоть и есть, но они не бесконечные.