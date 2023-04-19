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НовостиПолитика19 апреля 2023 18:06

Байден поручил выделить Киеву ещё один пакет военной помощи на 325 млн долларов

Среди прочего Вашингтон пришлёт Киеву боеприпасы для систем HIMARS
Сергей КУДРИН
Байден поручил выделить Киеву ещё один пакет военной помощи на 325 млн долларов

Байден поручил выделить Киеву ещё один пакет военной помощи на 325 млн долларов

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден поручил выделить Украине ещё один пакет военной помощи, общей суммой на 325 млн долларов. В поставку войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, о чём сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Сегодня министерство обороны анонсирует новую критическую помощь в безопасности Украине… объемом до 325 миллионов долларов», - заявили в военном ведомстве США.

Также Киев получит от американцев боеприпасы калибром 105 и 155 миллиметров, управляемые ракеты для машин Bradley, противотанковые комплексы АТ-4, мины, устройства для преодоления заграждений, девять миллионов патронов для огнестрельного оружия, высокоточные боеприпасы для авиации и автомобили логистической поддержки.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Пентагон начал намекать президенту Украины Владимиру Зеленскому на не безграничность оружейных запасов на Западе. Оборонное ведомство США указало на то, что средства на поддержку Киева хоть и есть, но они не бесконечные.