СМИ: Воздушная тревога и взрывы прозвучали в Днепре

СМИ: Воздушная тревога и взрывы прозвучали в Днепропетровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В восточной части Украины, в Днепропетровске, переименованном киевскими властями в Днепр, прогремели взрывы. По всему региону включили оповещение населения о воздушной тревоге, о чём пишут местные СМИ.

Издания предупреждают жителей восточной Украины о тревоге, и сообщают, что был зафиксирован как минимум один мощный взрыв. В офисе президента страны Владимира Зеленского также сообщили о тревоге, попросив не игнорировать предупреждающие сигналы.

Онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины, на которой указывается статус воздушной тревоги в разных регионах страны, сообщает о том, что предупреждающий сигнал был включён в Днепропетровске, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Напомним, что ВС РФ наносят массированные удары по украинским объектам критической инфраструктуры с 10 октября 2022 года, после того как украинские спецслужбы организовали теракт на Крымском мосту 8 октября. Воздушная тревога объявляется на Украине ежедневно, иногда - несколько раз за день.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 17 апреля режим воздушной тревоги продлился в нескольких регионах Украины около получаса.