В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 17 апреля. Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена в ночь на понедельник 17 апреля в нескольких украинских регионах. Речь идет о Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также той части Запорожской области, что находится под контролем Киева. Об этом говорят данные информационного сервиса министерства цифровой трансформации Украины.

Воздушная тревога началась незадолго до полуночи и была отменена через полчаса, судя по данным онлайн-карты.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины проявляют активность на Запорожском направлении, заявил командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б».

Тем временем российские войска уничтожили пять диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении. Также были сорваны две ротации подразделений украинских войск.

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