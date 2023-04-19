Украинские СМИ сообщили о взрывах в небе над Киевом, фото: Марина Лысцева/ТАСС

В небе над Киевом прозвучали несколько мощных взрывов, местные жители и СМИ сообщают о ярких вспышках и громких звуках. В столице Украины объявлена воздушная тревога, о чём пишет издание «Страна.ua».

«Жители Белой Церкви сообщают о двух взрывах. Они прозвучали до объявления тревоги», - сообщает издание.

Также сообщается, что жители других районов видели вспышки, возникшие до того как власти включили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, первый тревожный сигнал в Киеве прозвучал в 22:07, жителей города попросили пройти в убежища.

Ранее KP.RU сообщил о том, что почти в то же время воздушную тревогу объявили в Днепропетровске. В городе прогремел как минимум один сильный взрыв. Сирены включили также и в ДНР и Запорожской области, на подконтрольных киевскому режиму территориях.