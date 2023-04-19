Лица, заключившие контракты с содействующими армии в СВО организациями, могут быть признаны ветеранами Фото: Иван МАКЕЕВ

Лица, заключившие контракты с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции, могут получить статус ветеранов боевых действий. Документ с соответствующими поправками размещен в электронной базе Госдумы РФ.

Авторами поправок выступила группа депутатов Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.

Согласно поправкам, ветеранами боевых действий будут признаны лица, заключившие контракты или имевшие другие правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ, «в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года».

Как писал сайт KP.RU, ранее Госдума приняла законопроект об увеличении размера налоговых вычетов по расходам на образование, лечение и покупку лекарств.

Документом предлагается увеличить сумму, с которой граждане смогут получить налоговый вычет в 13% по расходам на обучение ребенка, – с 50 до 110 тысяч рублей. Сумма, с которой россияне смогут получить налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение и покупку лекарств, будет увеличена со 120 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, законопроектом вносятся поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на снижение налогов при покупке отечественного оборудования. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, такая мера будет способствовать развитию технологического суверенитета России.