США прекратили запуски своих беспилотников Global Hawk над Черным морем после инцидента у Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США полностью прекратили полеты стратегических беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Global Hawk над акваторией Черного моря после инцидента, который произошел с дроном Reaper около Крыма. Это следует из данных, представленных порталом Flightradar24.

Согласно архивным данным портала, последний полет над морем около берегов Крыма БЛА Global Hawk совершил 21 марта 2023 года, после чего базирующиеся на Сицилии беспилотники не заходили в воздушное пространство над Черным морем.

«После инцидента с американским дроном Reaper, который упал в воды Черного моря 14 марта, было выполнено еще только два полета Global Hawk над Черным морем - 17 марта и 21 марта - оба на дальности не ближе 140 км от южного берега Крыма», - заявляет источник РИА Новости.

Как заявил собеседник агентства, командование США сочло нецелесообразным продолжать запуски, отметив, что «Global Hawk в разы дороже Reaper и насыщен самым передовым оборудованием».

Напомним, 14 марта 2023 года в международных водах Черного моря около Крыма потерпел крушение БПЛА MQ-9 Reaper американского производства. Минобороны РФ заявило, что беспилотник упал из-за резкого маневрирования, отметив, что он нарушал границы района временного режима использования воздушного пространства.