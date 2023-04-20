Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями

Арест вынесен сроком до 16 июня 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Басманный районный суд Москвы принял решение арестовать бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сказано в заявлении суда в четверг, 20 апреля.

Отмечается, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения было удовлетворено. Уточняется, что экс-замминистра культуры была арестована до 16 июня 2023 года.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ сроком до 16 июня», - говорится в заявлении суда.

Как передают «Известия», экс-замминистра культуры обвиняют в хищении с «Пушкинских карт».

Напомним, сообщение о задержании Яриловой появилось накануне, отмечалось, что ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Как писал ранее сайт KP.RU, проект «Пушкинская карта» работает с 1 сентября 2021 года. На этих специальных картах находятся деньги, которые можно потратить только на культурные мероприятия.