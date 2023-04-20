FT: в Евросоюзе заявили, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европейском союзе полагают, что с новыми антироссийскими санкциями покончено, поскольку если подобных мер будет больше, то вырастет и список исключений из них. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.

«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер», - приводит издание заявление своего собеседника.

Как заявляет издание, многие европейские чиновники признают, что незатронутые ограничительными мерами сферы экономики России производят жизненно важные товары или услуги для ряда европейских стран, поэтому на санкции в этих областях наложат вето.

Чиновники, которые разрабатывают следующий пакет антироссийских санкций, заявили изданию, что новые меры, скорее всего, ограничатся только расширением фигурантов «черного списка». Кроме того, сообщается о работе над «закрытием лазеек» при исполнении уже действующих ограничений, о чем ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пока европейские страны не готовы изменить свою позицию по санкционной политике, однако, по его словам, «момент истины» вскоре наступит, поскольку данная политика разрушает экономику и безопасность Европы.