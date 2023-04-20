Маск обвинил Microsoft в незаконном использовании данных Twitter для обучения нейросетей Фото: REUTERS

Владелец Twitter Илон Маск обвинил компанию Microsoft в незаконном использовала данных его социальной сети для обучения алгоритмов на базе искусственного интеллекта, пригрозив также, что такое нарушение может стать поводом для судебного разбирательства.

«Они тренировали незаконно, используя данные Twitter. Время судебного разбирательства», - написал предприниматель на своей странице в Twitter, не приведя при этом никаких подробностей.

Напомним, в минувший понедельник, 17 апреля, появилась информация, что Маск запустит собственную версию «ищущего правду» искусственного интеллекта – чат-бот TruthGPT. Как сообщалось, миллиардер намерен создать нейросеть, которая «пытается понять природу Вселенной» и не захочет уничтожать людей.