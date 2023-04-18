Маск запустит собственную версию «ищущего правду» ИИ

Илон Маск создаст собственную версию ИИ, который не захочет уничтожать человечество. Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск намерен запустить собственную версию искусственного интеллекта – чат-бот TruthGPT. Маск рассказал об этом в интервью ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону в понедельник 16 апреля.

Илон Маск подчеркнул крайне низкую вероятность того, что эта версия ИИ захочет уничтожить людей.

«Я собираюсь запустить что-то, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий правду ИИ, который пытается понять природу Вселенной», - сказал Маск, подчеркнув, что люди являются интересной частью Вселенной и поэтому искусственный интеллект не будет делать попыток их унитожить.

Напомним, ранее Маск испугался искусственного интеллекта и предрек скорое появление «богоподобного цифрового диктатора».

Также Илон Маск вместе с более 1000 экспертами в области искусственного интеллекта потребовал ввести мораторий на обучение мощных нейросетей. В открытом письме к лабораториям ИИ говорится, что неконтролируемый процесс в этой области может представлять угрозу для человечества.

Тем не менее Илон Маск создал собственную компанию в области искусственного интеллекта.