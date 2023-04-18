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НовостиВ мире17 апреля 2023 23:01

Маск запустит собственную версию «ищущего правду» ИИ

Миллиардер собирается создать искусственный интеллект, который не захочет уничтожать людей
Мария ПАВЛОВА
Илон Маск создаст собственную версию ИИ, который не захочет уничтожать человечество.

Илон Маск создаст собственную версию ИИ, который не захочет уничтожать человечество.

Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск намерен запустить собственную версию искусственного интеллекта – чат-бот TruthGPT. Маск рассказал об этом в интервью ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону в понедельник 16 апреля.

Илон Маск подчеркнул крайне низкую вероятность того, что эта версия ИИ захочет уничтожить людей.

«Я собираюсь запустить что-то, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий правду ИИ, который пытается понять природу Вселенной», - сказал Маск, подчеркнув, что люди являются интересной частью Вселенной и поэтому искусственный интеллект не будет делать попыток их унитожить.

Напомним, ранее Маск испугался искусственного интеллекта и предрек скорое появление «богоподобного цифрового диктатора».

Также Илон Маск вместе с более 1000 экспертами в области искусственного интеллекта потребовал ввести мораторий на обучение мощных нейросетей. В открытом письме к лабораториям ИИ говорится, что неконтролируемый процесс в этой области может представлять угрозу для человечества.

Тем не менее Илон Маск создал собственную компанию в области искусственного интеллекта.