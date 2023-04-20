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НовостиПолитика20 апреля 2023 7:49

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не планируется выводить из состава ВМФ России

Его отправят в резерв для последующей модернизации
Екатерина КОСОБОКОВА
Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не планируется выводить из состава ВМФ России

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не планируется выводить из состава ВМФ России

Фото: Иван МАКЕЕВ

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не будут выводить из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что корабль хотят вывести из боевого состава флота, так как ремонт крейсера того же класса «Адмирал Нахимов» потребовал больших затрат. Он уточнил, что «Петр Великий» не планируется к списанию. По его словам, рассматривает вариант, согласно которому крейсер выведут в резерв для того, чтобы провести его ремонт и модернизацию.

Источник добавил, что после модернизации на крейсере может появиться большое количество крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых.

Как ранее писал сайт KP.RU, 14 апреля Тихоокеанский флот России подняли по тревоге. Он был приведен в высшую степень боевой готовности. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснял, что в рамках учений планируется отработать способы отражения высадки противника на южную часть Курил и Сахалин.