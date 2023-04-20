Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не планируется выводить из состава ВМФ России Фото: Иван МАКЕЕВ

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не будут выводить из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что корабль хотят вывести из боевого состава флота, так как ремонт крейсера того же класса «Адмирал Нахимов» потребовал больших затрат. Он уточнил, что «Петр Великий» не планируется к списанию. По его словам, рассматривает вариант, согласно которому крейсер выведут в резерв для того, чтобы провести его ремонт и модернизацию.

Источник добавил, что после модернизации на крейсере может появиться большое количество крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых.

Как ранее писал сайт KP.RU, 14 апреля Тихоокеанский флот России подняли по тревоге. Он был приведен в высшую степень боевой готовности. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснял, что в рамках учений планируется отработать способы отражения высадки противника на южную часть Курил и Сахалин.