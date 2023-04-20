Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев Фото: REUTERS

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг, 20 апреля, прибыл в Киев. Об этом сообщают украинские СМИ.

Украинское издание The Kiyv Independent публикует видео, которые сделаны на Михайловской площади в центре Киева. На кадрах можно увидеть, как генсек НАТО почтил память украинцев, погибших в конфликте.

Напомним, в начале апреля Столтенберг прокомментировал вопрос о членстве Украины в НАТО, отметив, что данная тема не будет иметь значения, если Киев не одержит победу в украинском конфликте. Как писал сайт KP.RU, по словам генсека альянса, для предотвращения такого развития событий блок должен и далее предоставлять украинской стороне помощь, а также его позиция «остается неизменной, и Украина станет членом НАТО».