Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 8:08

Швыдкой: уехавшие артисты с антироссийской позицией не смогут вернуться в Россию

По мнению политика, артисты должны быть вместе с публикой
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что уехавшие из России артисты с жесткой антироссийской позицией не смогут вернуться на Родину. По его мнению, в такие непростые времена художники должны быть со своей страной.

«Деятели искусства с жесткой антироссийской позицией, не думаю, что они смогут вернуться. На мой взгляд, художники должны в такие периоды оставаться на родине», - приводит слова политика РИА Новости.

Также Швыдкой отметил, что среди уехавших есть артисты, кто просто испугался, но при этом многие выступили с нарушающими целый ряд законов РФ высказываниями. По его мнению, актеры должны быть едины с публикой, а вся публика находится в России.

Одним из таких артистов является актер Дмитрий Назаров. Он не раз делал антироссийские заявления, что не осталось незамеченным. В результате на Дмитрия Назарова завели дело о дискредитации российской армии.