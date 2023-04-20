Рогов заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ в день смерти Гитлера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Названия изданием Newsweek дата возможного контрнаступления украинских сил совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера. Это отметил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Напомним, накануне американский журнал Newsweek, ссылаясь на утекшие в интернет секретные документы Пентагона и американских спецслужб, сообщило о том, что Вашингтон и их союзники готовят контрнаступление украинской армии, которое должно состояться 30 апреля 2023 года.

«Учитывая то, как нацистский режим поклоняется и следует фашистам, не исключено, что контрнаступление они могут приурочить к дате смерти своего идейного лидера Гитлера - 30 апреля», - приводит РИА Новости заявление главы движения.

Рогов также выразил уверенность, что украинский президент Владимир Зеленский «закончит так же, как и Гитлер», а войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) «ждет такой же разгром, как и вермахт».