В утекших документах Пентагона названа дата украинского контрнаступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон и союзники готовят контрнаступление украинских войск, которое запланировано на 30 апреля. Об этом сообщает американский журнал Newsweek, ссылаясь на утекшие в сеть секретные документы Пентагона и американских спецслужб.

«Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля», - сказано в статье со ссылкой на документы, где также уточняется, что Вашингтон и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к весеннему контрнаступлению.

Напомним, в начале прошлой неделе, 12 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна начнет контрнаступление, когда будет к нему полностью готова, указав также, что это может произойти летом текущего года, а также сообщив о необходимости дополнительной помощи.

Однако через несколько дней в ходе пресс-конференции в Вашингтоне глава украинского правительства заявил о возможности начала контрнаступления ВСУ уже в «ближайшем времени», отметив «абсолютную поддержку» США.