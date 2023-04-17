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НовостиВ мире17 апреля 2023 9:54

В утекших документах Пентагона названа дата украинского контрнаступления

Newsweek: в секретных документах Пентагона попытка контрнаступления Украины была запланирована на 30 апреля
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В утекших документах Пентагона названа дата украинского контрнаступления

В утекших документах Пентагона названа дата украинского контрнаступления

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон и союзники готовят контрнаступление украинских войск, которое запланировано на 30 апреля. Об этом сообщает американский журнал Newsweek, ссылаясь на утекшие в сеть секретные документы Пентагона и американских спецслужб.

«Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля», - сказано в статье со ссылкой на документы, где также уточняется, что Вашингтон и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к весеннему контрнаступлению.

Напомним, в начале прошлой неделе, 12 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна начнет контрнаступление, когда будет к нему полностью готова, указав также, что это может произойти летом текущего года, а также сообщив о необходимости дополнительной помощи.

Однако через несколько дней в ходе пресс-конференции в Вашингтоне глава украинского правительства заявил о возможности начала контрнаступления ВСУ уже в «ближайшем времени», отметив «абсолютную поддержку» США.