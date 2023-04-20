Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Копенгаген совместно с Амстердамом передадут Киеву 14 танков Leopard 2. Такое заявление сделал министр иностранных дел дании Ларс Лёкке Расмуссен.

«Это крупное пожертвование от Дании в рамках проекта сотрудничества с Нидерландами, в соответствии с которым мы передаем Украине 14 танков Leopard 2», - приводит Датское радио радио слова главы внешнеполитического ведомства.

Напомним, в конце марта этого года сообщалось о прибыли последних 18 обещанных Берлином танков Leopard 2. Кроме того, прибыло 40 БМП Marder немецкого производства.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что поставки западного оружия на Украину не изменят цели и итог спецоперации, однако могут затянуть конфликт и привести к печальным последствиям для мирных украинских граждан.