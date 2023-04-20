Адмирал Виктор Лиина рассматривается в качестве кандидата на должность командующего Тихоокеанским флотом Фото: пресс-служба Балтийского флота

Адмирал Виктор Лиина может стать новым командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ), сообщил источник в силовых структурах.

По информации РИА Новости, он рассматривается наиболее вероятным кандидатом на должность нового командующего ТОФ. В настоящее время Лиина возглавляет Балтийский флот. Стоит отметить, что в 2012-2014 годах адмирал командовал войсками и силами Тихоокеанского флота на Северо-Востоке России.

Как писал сайт KP.RU, подномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подтвердил отставку командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца. Он теперь займет новую должность, возглавив штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Сергей Авакянц командовал Тихоокеанским флотом с 2012 года. Имя нового командующего полпред президента в ДФЮ пока не назвал.