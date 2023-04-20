Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 9:06

Фонд Wikimedia оштрафован на 2 млн рублей за отказ удалить статьи о ВС России

Защита обратилась к суду с просьбой о прекращении производства дела
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Фонд Wikimedia оштрафован на 2 млн рублей за отказ удалить статьи о ВС России

Фонд Wikimedia оштрафован на 2 млн рублей за отказ удалить статьи о ВС России

Фото: REUTERS

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в четверг, 20 апреля, принял решение оштрафовать на 1,5 млн рублей фонд Wikimedia, который управляет «Википедией», за неудаление недостоверных данных о специальной военной операции.

«Назначить Wikimedia Foundation, Ink наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей», - заявил судья Тимур Вахрамеев.

Протокол составили за неудаление по требованию Роскомнадзора недостоверной информации о ходе спецоперации.

Защита фонда Wikimedia обратилась к суду с просьбой о прекращении производства дела, указав на многочисленные нарушения в составлении протокола, а также отмечая, что в материалах дела нет доказательств о недостоверности данных.

Напомним, это далеко не первый штраф, который был назначен Wikimedia. Днем ранее, 19 апреля, Wikimedia Foundation оштрафовали на 800 тысяч рублей за неудаление фейков статьи.