Сенаторы США остались недовольны официальным объяснением утечки в Сеть документов Пентагона

Сенаторы США остались недовольны содержанием брифинга по утечке в Сеть документов Пентагона Фото: REUTERS

Сенаторы США остались недовольны попытками администрации американского президента объяснить утечку секретных данных Пентагона и спецслужб. Об этом сообщает телеканал NBC.

Сенатор Рон Джонсон, комментируя прошедший на эту тему брифинг, заявил, что назвал бы его «бюрократической галиматьей».

«Я не получил хорошего объяснения, как это могло произойти. Сейчас я в том же замешательстве, что и до брифинга», - сказал сенатор Линдси Грэм.

По мнению сенатора Ричарда Блюменталя, после такого брифинга сложилось впечатление, что «слишком много людей имеют доступ к слишком большому объему информации».

Напомним, ранее военнослужащий Национальной гвардии ВВС Соединенных Штатов Джека Дагласа Тейшейра, которого подозревают в обнародовании секретных данных Пентагона, предстал перед судом. Как сообщалось, во время заседания обвиняемый вел себя молчаливо и спокойно.