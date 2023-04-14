Обвиняемому в утечке секретных данных Пентагона Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение

Джек Тейшейра предстал перед судом по обвинению в раскрытии секретных файлов Пентагона Фото: REUTERS

Американец Джек Тейшейра, которого обвиняют в раскрытии секретных данных Пентагона, предстал перед судом. Обвиняемый во время заседания вел себя молчаливо и спокойно, а самой длинной фразой Тейшейры стало его обращение к отцу.

Первое заседание по делу об утечке секретных файлов Пентагона прошло 14 апреля в окружном суде Массачусетса в Бостоне. Джека Тейшейру обвиняют в “несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне” и в “несанкционированном изъятии и хранении секретных документов или материалов”. Максимальный срок по данным статьям составляет до 10 лет тюрьмы.

Самой длинной фразой Тейшейры стало "Я тоже тебя люблю" в ответ на негромкие слова его отца, который сказал что любит его. Следующее заседание должно состояться 19 апреля, на нем будет выбрана мера пресечения для обвиняемого.

Сайт KP.RU рассказывал, зачем 21-летний летчик Нацгвардии США Джек Тейшейра устроил самый крупный за десятилетие слив секретной информации Пентагона. Эта утечка не только раскрыла сотни секретов, от брешей в украинской ПВО до особенностей того, как Штаты шпионят за своими союзниками, но и поставила под угрозу планы Киева на предстоящее контрнаступление и дальнейшую поддержку Украины Западом.