Врач рассказал, кто из россиян переболеет корью

Эпидемии кори в России не будет Фото: Андрей КАРА

Глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил, что эпидемии кори в России не будет, так как большая часть населения страны имеет к ней иммунитет. Однако, по его мнению, те, кому никогда не делали прививку от этой болезни, в итоге все равно переболеют.

В беседе с РИА Новости он пояснил, что ход интенсивности эпидпроцесса характеризуется уровнем заболеваемости, значительно превышающем этот уровень в другие аналогичные периоды. По его словам, в 2021 и в 2022 годах в России не было зарегистрировано ни одного случая кори.

«А в 2023-м кори стало, условно, 100. И технически это эпидемия, исходя из определения эпидемии. Но, конечно, это всего лишь локальная вспышка, и новой волной, как грипп или ковид, она не станет», - уточнил Поздняков.

Он отметил, что в России сформирован коллективный иммунитет к кори. В то же время, по его мнению, случаи этого заболевания будут фиксироваться в стране, пока все не будут вакцинированы от кори.

«Иначе она до них все равно доберется - это слишком заразная инфекция», - считает врач.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидситуация с корью в России осложняется. По ее словам, случаи заболевания зафиксированы в 44 регионах страны. В то же время она отметила, что локальные очаги кори удается быстро купировать, поэтому никаких ограничительных мер из-за нее вводить не будут. По словам Поповой, в РФ продолжается иммунизация населения для того, чтобы не допустить распространение болезни.