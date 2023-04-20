Сошел с орбиты спутник НАСА RHESSI, за падение которого приняли вспышку под Киевом

Объект, сошедший с орбиты, сгорел в атмосфере Фото: REUTERS

С околоземной орбиты сошел и сгорел в атмосфере солнечный спутник НАСА RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager). Об этом сообщает сайт spacetrack.org.

Согласно информации из источника, космический объект, который числится в перечне Командования воздушно-космической обороны США под номером 27370, сошел с орбиты.

Украинские СМИ ранее писали о том, что вспышка в небе над Киевом – это результат падения спутника NASA. В связи с этим была объявлена воздушная тревога. Позже NASA опровергло информацию о падении их спутника над Киевом.

Между тем, о том, что же это за яркие вспышки напугали украинцев, обозреватель KP.RU узнал от полковника запаса Главного штаба Воздушно-космических сил России, специалиста системы контроля космического пространства (СККП) Александра Волкова.