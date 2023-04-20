Датское энергетическое агентство советует отменить ограничения в зоне взрывов на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Датское энергетическое агентство (DEA) советует отменить ограничения в зоне взрывов, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», указывая, что этот район теперь не представляет какой-либо угрозы для судов.

«Рекомендовало датскому морскому ведомству снять существующие запретные зоны вокруг мест утечки на трубопроводах "Северный поток 1 и 2" в Балтийском море, поскольку агентство считает, что эти зоны больше не представляют угрозы безопасности для судов», - сказано в заявлении агентства.

Напомним, ранее российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что, по мнению российских экспертов, объект, который был найден недалеко от газопровода «Северный поток - 2», был частью взрывного устройства. Кроме того, дипломат отметил, что отказ ФРГ, Дании и Швеции сотрудничать с Москвой по расследованию диверсий подрывает доверие к следствию.