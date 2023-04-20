НАТО оказала Украине помощь на 150 миллиардов евро Фото: REUTERS

Страны НАТО оказали Украине помощь уже на 150 миллиардов евро, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе поездки в Киев.

«Генсек подчеркнул, что союзники по НАТО оказали поддержку Украине на сумму более 150 миллиардов евро. Союзники поставляют больше самолетов, танков и бронетехники, а фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку», – говорится в распространенном НАТО сообщении.

Как отметил Столтенберг, оказываемая альянсом помощь имеет реальное значение на поле боя.

Напомним, в начале апреля генсек НАТО заявил, что страны НАТО предоставили Украине военную помощь в размере более 65 миллиардов долларов. По мнению Столтенберга, поставки Киеву западных танков «могут реально изменить ситуацию» в боевых действиях на Украине.