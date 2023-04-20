Berliner Kurier: ФРГ не пускает в ЕС сражавшегося на стороне Киева наемника из Британии

ФРГ не пускает в ЕС воевавшего на стороне Киева наемника из Британии. Фото: ГП ДНР

Германия запретила въезд в ЕС британскому наемнику Эйдену Аслину, который сражался на стороне Украины. После попадания в плен в Мариуполе военнослужащий вернулся на родину по обмену, пишет издание Berliner Kurier.

Аслина взяли в плен в Мариуполе, в июне прошлого года в ДНР его приговорили к расстрелу из-за участия в украинской агрессии, которая пыталась захватить власть в Донецке. Позже в рамках обмена пленными он вернулся в Британию.

Власти Германии наложили запрет на его въезд в Евросоюз и на Украину. С октября прошлого года Аслин постоянно пытается вновь вернуться на Украину.

Самому военному неизвестны причины запрета на въезд, он ждет разъяснений от властей Германии. По словам бывшего наемника, в Николаеве его ждет девушка, сообщает издание.

В июне прошлого года в СМИ появилась информация о том, что генпрокуратура ДНР настаивала на смертной казни для иностранных наемников. В их числе был и Эйден Аслин.